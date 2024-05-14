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Жирона Циганкова і Довбика зіграє з Вільярреалом, Реал Луніна прийме Алавес: розклад матчів Ла Ліги

— 14 травня, 08:10
Жирона Циганкова і Довбика зіграє з Вільярреалом, Реал Луніна прийме Алавес: розклад матчів Ла Ліги

У вівторок, 14 травня, у межах 36 туру чемпіонату Іспанії відбудуться три поєдинки.

Зокрема, мадридський Реал, за який грає українець Андрій Лунін, прийме Алавес. Жирона, за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, вдома зіграє проти Вільярреала.

Розклад матчів 36 туру Ла Ліги на 14 травня

20:30 Осасуна — Мальорка

22:30 Реал Мадрид — Алавес

23:00 Жирона — Вільярреал

Напередодні Жирона, попри гольові передачі Артема Довбика та Віктора Циганкова, не змогла перемогти Алавес.


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Реал Мадрид

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