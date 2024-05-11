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Асисти Довбика та Циганкова не допомогли Жироні перемогти Алавес у 35 турі Ла Ліги

— 11 травня, 00:02
Асисти Довбика та Циганкова не допомогли Жироні перемогти Алавес у 35 турі Ла Ліги

Жирона втратила виїзну перемогу над Алавесом у межах 35 туру іспанської Ла Ліги. По одному асисту на свій рахунок записали українські гравці жиронців Артем Довбик та Віктор Циганков.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2. Господарі поля забили вирішальний гол у компенсований арбітром час.

Зазначимо, що Циганков був замінений на 73-й хвилині, Довбик, який асистував п'ятою, провів на полі увесь матч.

Після цієї нічиї підопічні Мічела Санчеса ризикують втратити другу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи Барселону, у якої є гра в запасі, на два очки.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
35 тур, 10 травня

Алавес — Жирона 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Гарсія, 1:1 - 12 Гуріді, 1:2 - 44 Еррера, 2:2 - 90+9 Гуріді

Асист Циганкова

Асист Добвика

У наступному матчі Ла Ліги Жирона зіграє з Вільярреалом, зустріч відбудеться 14 травня. У той же день Алавес, який розташувався на 11-му місці чемпіонату Іспанії, зіграє з Реалом, який достроково виграв Ла Лігу.

Нагадаємо, нещодавно тренер Жирони розповів, що для команди важливо, щоб Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Алавес Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Артем Довбик

Алавес

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