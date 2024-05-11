Асисти Довбика та Циганкова не допомогли Жироні перемогти Алавес у 35 турі Ла Ліги

Жирона втратила виїзну перемогу над Алавесом у межах 35 туру іспанської Ла Ліги. По одному асисту на свій рахунок записали українські гравці жиронців Артем Довбик та Віктор Циганков.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2. Господарі поля забили вирішальний гол у компенсований арбітром час.

Зазначимо, що Циганков був замінений на 73-й хвилині, Довбик, який асистував п'ятою, провів на полі увесь матч.

Після цієї нічиї підопічні Мічела Санчеса ризикують втратити другу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи Барселону, у якої є гра в запасі, на два очки.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

35 тур, 10 травня

Алавес — Жирона 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Гарсія, 1:1 - 12 Гуріді, 1:2 - 44 Еррера, 2:2 - 90+9 Гуріді

Асист Циганкова

Асист Добвика

У наступному матчі Ла Ліги Жирона зіграє з Вільярреалом, зустріч відбудеться 14 травня. У той же день Алавес, який розташувався на 11-му місці чемпіонату Іспанії, зіграє з Реалом, який достроково виграв Ла Лігу.

Нагадаємо, нещодавно тренер Жирони розповів, що для команди важливо, щоб Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.