Борнмут Забарного прийме Ліверпуль, Евертон Миколенка зіграє з Лестером у 24 турі АПЛ

У суботу, 1 лютого, відбудуться 6 матчів 24 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, у центральному поєдинку ігрового дня Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, прийматиме чинного лідера чемпіонату Ліверпуль.

Також Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Лестером, а Вулвергемптон, що цікавиться українським опорним півзахисником Володимиром Бражком, зіграє з Астон Віллою.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

24 тур, 1 лютого

17:00 Борнмут – Ліверпуль

17:00 Ноттінгем – Брайтон

17:00 Евертон – Лестер

17:00 Іпсвіч – Саутгемптон

17:00 Ньюкасл – Фулгем

19:30 Вулвергемптон – Астон Вілла

Напередодні визначились претенденти на звання найкращого тренера січня в Англійській Прем'єр-лізі.