Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Борнмут Забарного прийме Ліверпуль, Евертон Миколенка зіграє з Лестером у 24 турі АПЛ

Станіслав Лисак — 1 лютого 2025, 07:11
Чемпіонат Англії – АПЛ

У суботу, 1 лютого, відбудуться 6 матчів 24 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, у центральному поєдинку ігрового дня Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, прийматиме чинного лідера чемпіонату Ліверпуль.

Також Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Лестером, а Вулвергемптон, що цікавиться українським опорним півзахисником Володимиром Бражком, зіграє з Астон Віллою.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
24 тур, 1 лютого

17:00 Борнмут – Ліверпуль

17:00 Ноттінгем – Брайтон

17:00 Евертон – Лестер

17:00 Іпсвіч – Саутгемптон

17:00 Ньюкасл – Фулгем

19:30 Вулвергемптон – Астон Вілла

Напередодні визначились претенденти на звання найкращого тренера січня в Англійській Прем'єр-лізі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Лестер Ліверпуль Віталій Миколенко

Чемпіонат Англії, АПЛ

Динамо назвало ціну, за яку готове продати Бражка в клуб АПЛ – джерело
Артета та Гвардіола претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ
Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися матч АПЛ
Він має піти: легенда МЮ висловився про майбутнє Рашфорда
ФА висунула звинувачення Арсеналу за підсумками матчу проти Вулверхемптона

Останні новини