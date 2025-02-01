Борнмут Забарного прийме Ліверпуль, Евертон Миколенка зіграє з Лестером у 24 турі АПЛ
У суботу, 1 лютого, відбудуться 6 матчів 24 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Зокрема, у центральному поєдинку ігрового дня Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, прийматиме чинного лідера чемпіонату Ліверпуль.
Також Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Лестером, а Вулвергемптон, що цікавиться українським опорним півзахисником Володимиром Бражком, зіграє з Астон Віллою.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
24 тур, 1 лютого
17:00 Борнмут – Ліверпуль
17:00 Ноттінгем – Брайтон
17:00 Евертон – Лестер
17:00 Іпсвіч – Саутгемптон
17:00 Ньюкасл – Фулгем
19:30 Вулвергемптон – Астон Вілла
Напередодні визначились претенденти на звання найкращого тренера січня в Англійській Прем'єр-лізі.