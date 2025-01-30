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Артета та Гвардіола претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 23:28
Артета та Гвардіола претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ
Мікель Артета
Getty images

Визначились претенденти на звання найкращого тренера січня в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Так, на нагороду претендують чотири фахівці: Мікель Артета (Арсенал), Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Андоні Іраола (Борнмут) та Едді Гау (Ньюкасл).

"Каноніри" протягом місяця здобули три перемоги в п'яти матчах, а ще два поєдинки зіграли внічию.

Сіті тричі перемогли у чотирьох матчах січня, а ще одну зустріч звели у нічию.

Борнмут повторив результат "містян", а Ньюкасл зазнав однієї поразки за трьох перемог.

Раніше АПЛ оголосила номінантів на звання найкращого гравця місяця чемпіонату.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Жузеп Гвардіола Едді Гау Андоні Іраола

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