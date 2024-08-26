ЛНЗ прийме Карпати, Лівий берег зіграє з Чорноморцем, Колос проти Вереса: розклад 4 туру УПЛ

Сьогодні, 26 серпня, відбудуться 3 матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

ЛНЗ зіграє з Карпатами, Лівий берег спробує набрати перші очки в матчі з Чорноморцем, а Колос прийме Верес.

Розклад матчів УПЛ на 26 серпня

ЛНЗ — Карпати 13:00

Лівий берег — Чорноморець 15:30

— Чорноморець 15:30 Колос — Верес 18:00

Нагадаємо, напередодні Полісся завдяки яскравим перфомансам Гуцуляка та Назаренка розгромило Оболонь, Рух впевнено переміг Зорю, а Кривбас та Інгулець сильнішого не виявили.