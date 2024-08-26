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ЛНЗ прийме Карпати, Лівий берег зіграє з Чорноморцем, Колос проти Вереса: розклад 4 туру УПЛ

Ігор Чернявський — 26 серпня, 07:30
ЛНЗ прийме Карпати, Лівий берег зіграє з Чорноморцем, Колос проти Вереса: розклад 4 туру УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 26 серпня, відбудуться 3 матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

ЛНЗ зіграє з Карпатами, Лівий берег спробує набрати перші очки в матчі з Чорноморцем, а Колос прийме Верес.

Розклад матчів УПЛ на 26 серпня

  • ЛНЗ — Карпати 13:00
  • Лівий берег — Чорноморець 15:30
  • Колос — Верес 18:00

Нагадаємо, напередодні Полісся завдяки яскравим перфомансам Гуцуляка та Назаренка розгромило Оболонь, Рух впевнено переміг Зорю, а Кривбас та Інгулець сильнішого не виявили.

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