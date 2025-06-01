Лаутаро – після поразки у фіналі Ліги чемпіонів: Розчарований, але пишаюсь командою
Нападник Інтера Лаутаро Мартінес висловився після поразки команди від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.
Думки капітана "нерадзуррі" наводить пресслужба УЄФА.
"Ми не змогли реалізувати нічого з того, що запланували на матч. Вітаю ПСЖ – вони не припустились жодної помилки та заслужено перемогли.
Хай там як, я пишаюсь командою та нашим тренером. Ми провели чудовий сезон, хоча й не виграли трофей. Зараз нам треба прийти до тями та відновитись. Ми розчаровані, але я пишаюсь командою та тією боротьбою, яку Інтер продемонстрував", – розповів Лаутаро.
Зазначимо, що це друга поразка Інтера у фіналі ЛЧ за останні три роки – у 2023-му міланський колектив поступився Манчестер Сіті 0:1.
Відео голів та огляд матчу ПСЖ – Інтер доступний на сайті "Чемпіон".
Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер французького колективу Луїс Енріке.