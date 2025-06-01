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Лаутаро – після поразки у фіналі Ліги чемпіонів: Розчарований, але пишаюсь командою

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 08:21
Лаутаро – після поразки у фіналі Ліги чемпіонів: Розчарований, але пишаюсь командою
Лаутаро Мартінес
УЄФА

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес висловився після поразки команди від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

Думки капітана "нерадзуррі" наводить пресслужба УЄФА.

"Ми не змогли реалізувати нічого з того, що запланували на матч. Вітаю ПСЖ – вони не припустились жодної помилки та заслужено перемогли.

Хай там як, я пишаюсь командою та нашим тренером. Ми провели чудовий сезон, хоча й не виграли трофей. Зараз нам треба прийти до тями та відновитись. Ми розчаровані, але я пишаюсь командою та тією боротьбою, яку Інтер продемонстрував", – розповів Лаутаро.

Зазначимо, що це друга поразка Інтера у фіналі ЛЧ за останні три роки – у 2023-му міланський колектив поступився Манчестер Сіті 0:1.

Відео голів та огляд матчу ПСЖ – Інтер доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер французького колективу Луїс Енріке.

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