Лаутаро – після поразки у фіналі Ліги чемпіонів: Розчарований, але пишаюсь командою

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес висловився після поразки команди від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

Думки капітана "нерадзуррі" наводить пресслужба УЄФА.

"Ми не змогли реалізувати нічого з того, що запланували на матч. Вітаю ПСЖ – вони не припустились жодної помилки та заслужено перемогли.

Хай там як, я пишаюсь командою та нашим тренером. Ми провели чудовий сезон, хоча й не виграли трофей. Зараз нам треба прийти до тями та відновитись. Ми розчаровані, але я пишаюсь командою та тією боротьбою, яку Інтер продемонстрував", – розповів Лаутаро.