Кін: Із такою грою в захисті Александер-Арнольд має бути в четвертому дивізіоні, а не в Реалі

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін, який зараз працює експертом на Sky Sports, розкритикував гру в захисті у виконанні Трента Александер-Арнольда під час матчу між манкуніанцями та Ліверпулем (2:2).

Слова семиразового чемпіона АПЛ наводить talkSPORT.

"Ми говоримо про те, як блискуче Трент рухається вперед. Але як Трент сьогодні захищався, боже мій, це було схоже на гру школяра.

Кажуть, що він перейде в Реал Мадрид. Через те, як він захищається, після цього матчу він піде в Транмер Роверс. Йому треба грати краще. Він повинен краще захищатися", – заявив Кін.