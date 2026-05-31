Вінгер ПСЖ повторив досягнення Александера-Арнольда в Лізі чемпіонів

Вінгер ПСЖ Дезіре Дуе став другим гравцем у історії Ліги чемпіонів, який виходив у стартовому складі на більш ніж один фінал Ліги чемпіонів до досягнення 21-річного віку.

Про це повідомляє Squawka.

Напередодні Дуе вийшов у основі ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів проти Арсенала та провів на полі всі 120 хвилин, реалізувавши пенальті у переможній для парижан післяматчевій серії. Виходив у основі на фінал Дуе і минулого року в матчі проти Інтера.

До нього двічі виходив у основі на фінал Ліги чемпіонів до 21 року Трент Александер-Арнольд у складі Ліверпуля – у 2018 році проти Реала та у 2019 році проти Тоттенгема. Зазначимо, що 21 рік Дуе виповниться 5 червня.

У поточному сезоні на рахунку 13 голів і 11 асистів у 41 матчі за ПСЖ у всіх турнірах.