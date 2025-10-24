Четверо футболістів Реала відновили тренування напередодні матчі з Барселоною

Низка гравців мадридського Реала відновили тренування після травм напередодні важливого дербі з Барселоною.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Мова йде про захисників Дані Карвахаля, Трента Александера-Арнольда, Діна Гюйсена та хавбека Дані Себальйоса.

🚨🤍 Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen and also Dani Ceballos are back for El Clásico.



Xabi Alonso, set to decide how to use them. pic.twitter.com/BJ0ReAq4XF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2025

Капітан "вершкових" мав проблеми із литковим м'язом, Трент травмував біцепс стегна, Себальйос пошкодив підколінне сухожилля, а у Гюйсена діагностували перенавантаження.

Напередодні гри обидва колективи посідають перше та друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії – каталонці відстають від лідируючого Реала на два очки (24 проти 22 балів).

Поєдинок Барселони проти Реала заплановано на 26 жовтня, стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що каталонський клуб хоче оскаржити дискваліфікацію Хансі Фліка, щоб фахівець зміг керувати командою під час Ель-Класико.