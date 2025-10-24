Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Четверо футболістів Реала відновили тренування напередодні матчі з Барселоною

Володимир Максименко — 24 жовтня 2025, 13:49
Четверо футболістів Реала відновили тренування напередодні матчі з Барселоною
Дані Карвахаль
ФК Реал Мадрид

Низка гравців мадридського Реала відновили тренування після травм напередодні важливого дербі з Барселоною.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Мова йде про захисників Дані Карвахаля, Трента Александера-Арнольда, Діна Гюйсена та хавбека Дані Себальйоса.

Капітан "вершкових" мав проблеми із литковим м'язом, Трент травмував біцепс стегна, Себальйос пошкодив підколінне сухожилля, а у Гюйсена діагностували перенавантаження.

Напередодні гри обидва колективи посідають перше та друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії – каталонці відстають від лідируючого Реала на два очки (24 проти 22 балів).

Поєдинок Барселони проти Реала заплановано на 26 жовтня, стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що каталонський клуб хоче оскаржити дискваліфікацію Хансі Фліка, щоб фахівець зміг керувати командою під час Ель-Класико.

Барселона Ель Класико Карвахаль Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд Дін Гюйсен Дані Себальйос

Ель Класико

Барселона і Ед Ширан презентували спільну форму для Ель Класико
Свято з гірким присмаком: матч проти Барселони став ювілейним для Анчелотті в Реалі
Росіянин підтримав звірства на полі: Хабіб підбадьорив Рюдігера на тлі скандалу в Ель-Класико
Віковий лідер Реала відреагував на розгромну поразку від Барселони
Захисники Реала отримали травми в Ель Класіко з Барселоною

Останні новини