Четверо футболістів Реала відновили тренування напередодні матчі з Барселоною
Низка гравців мадридського Реала відновили тренування після травм напередодні важливого дербі з Барселоною.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Мова йде про захисників Дані Карвахаля, Трента Александера-Арнольда, Діна Гюйсена та хавбека Дані Себальйоса.
Капітан "вершкових" мав проблеми із литковим м'язом, Трент травмував біцепс стегна, Себальйос пошкодив підколінне сухожилля, а у Гюйсена діагностували перенавантаження.
Напередодні гри обидва колективи посідають перше та друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії – каталонці відстають від лідируючого Реала на два очки (24 проти 22 балів).
Поєдинок Барселони проти Реала заплановано на 26 жовтня, стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що каталонський клуб хоче оскаржити дискваліфікацію Хансі Фліка, щоб фахівець зміг керувати командою під час Ель-Класико.