Стало відомо, чому Александер-Арнольд залишився в запасі на дербі проти Атлетико

Олег Дідух — 23 березня 2026, 14:02
Стала відома причина, з якої головний тренер Реала Альваро Арбелоа залишив у запасі англійського захисника Трента Александера-Арнольда на мадридське дербі проти Атлетико.

Про це повідомляє Marca.

У неділю, 22 березня, Реал у 29 турі Ла Ліги обіграв Атлетико з рахунком 3:2. Александер-Арнольд розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну на 72 хвилині замість Вінісіуса Жуніора.

Рішення Арбелоа залишити Трента в запасі було дисциплінарним покаранням за те, що англієць запізнився на одне з тренувань команди минулого тижня.

Нагадаємо, Александер-Арнольд перейшов у Реал із Ліверпуля влітку минулого року. Через дві травми 27-річний англієць у поточному сезоні взяв участь лише в 21 матчі в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

