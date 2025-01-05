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Легко могли програти: Слот прокоментував нічию у матчі з Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 22:22
Легко могли програти: Слот прокоментував нічию у матчі з Манчестер Юнайтед
Арне Слот
Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед в матчі 20 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить BBC.

"Ми мали три гольові моменти на початку матчу, але потім гра стала більш складною для нас. Дуже важко грати проти такого низького блоку.

Я дуже задоволений менталітетом команди, який вона показала за рахунку 0:1. Недооцінка? Ні, просто вони грали дуже близько до своїх воріт.

Люди забувають про ті шанси, що ми мали. У нас їх було набагато більше, ніж у суперника. Хоча звісно, ми легко могли й програти", – вважає Слот.

Після 20 турів Ліверпуль лідирує у чемпіонаті Англії, набравши 46 очок та має ще одну гру в запасі порівняно з Арсеналом, який має у своєму активі лише 40 залікових балів.

В наступному поєдинку "червоні" зустрінуться в гостях з Тоттенгемом.

Раніше результат зустрічі прокоментував капітан МЮ Бруну Фернандеш.

Ліверпуль Манчестер Юнайтед Арне Слот

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