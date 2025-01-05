Аморім: У грі проти Ліверпуля ми були іншою командою, менталітет – ключ до всього

Головний тренер Манчестер Юнайтед підбив підсумки гарячого протистояння з Ліверпулем (2:2) у межах 20 туру АПЛ.

Слова 39-річного португальського фахівця наводить Manchester Evening News.

"Я хочу, щоб моя команда грала набагато краще, але я думаю, що найважливіше, що потрібно вирішити сьогодні – це менталітет, бо це ключ до всього.

Сьогодні ми були іншою командою не через систему, не через технічний аспект гри, не через тактичний аспект гри.

Ми зіткнулися з противником так, як повинні це робити кожного дня. Тренування і матч, це не залежить від місця або суперника, ми повинні робити це кожного разу", – сказав Аморім.