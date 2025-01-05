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Аморім: У грі проти Ліверпуля ми були іншою командою, менталітет – ключ до всього

Олексій Погорелов — 5 січня 2025, 21:41
Аморім: У грі проти Ліверпуля ми були іншою командою, менталітет – ключ до всього
Рубен Аморім
Sky Sports

Головний тренер Манчестер Юнайтед підбив підсумки гарячого протистояння з Ліверпулем (2:2) у межах 20 туру АПЛ.

Слова 39-річного португальського фахівця наводить Manchester Evening News.

"Я хочу, щоб моя команда грала набагато краще, але я думаю, що найважливіше, що потрібно вирішити сьогодні – це менталітет, бо це ключ до всього.

Сьогодні ми були іншою командою не через систему, не через технічний аспект гри, не через тактичний аспект гри.

Ми зіткнулися з противником так, як повинні це робити кожного дня. Тренування і матч, це не залежить від місця або суперника, ми повинні робити це кожного разу", – сказав Аморім.

Цією нічиєю Манчестер Юнайтед перервав свою чотириматчеву серію поразок.

Завдяки такому результату "червоні дияволи" піднялися на тринадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи тепер в активі 23 очки.

Раніше капітан МЮ Бруно Фернандеш заявив, що він розчарований результатом матчу проти Ліверпуля.

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