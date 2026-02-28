У роздягальні чути, як муха літає: колишній гравець ПСЖ назвав головну причину спаду форми ПСЖ

Колишній півзахисник ПСЖ Жером Ротен висловився про теперішній стан паризької команди.

Його слова цитує RMC Sport.

47-річний експерт заявив, що столичний колектив значно здав у порівнянні з попереднім сезоном. Він вважає, що підопічним Луїса Енріке не вистачає морально-вольових якостей, що заважає демонструвати рівень виступів кампанії-2024/25, коли вони виграли Лігу чемпіонів.

"Вони можуть оступитися в Гаврі! Ця роздягальня значно більш аморфна, ніж торік. Вони втомлені, їм бракує енергії! Це було відчутно, коли ми були на "Парк де Пренс". Видно, що їм не вистачає пального. Іноді в них є бажання, це правда, є характер… Але це не марсельці. Ті завжди чіпляються, навіть у складні моменти. Луїс Енріке часто про це говорить. Усередині відбуваються речі, які ми не обов'язково бачимо та які не додають оптимізму щодо форми команди та колективу. Є один, хто говорить – і добре, що він є, – це Маркіньйос. Він бере слово, він капітан, намагається розбудити хлопців. Але вони аморфні! Нічого не кажуть. У роздягальні чути, як муха літає", – сказав Ротен.

Зазначимо, що наразі ПСЖ є лідером чемпіонату Франції, випереджаючи Ланс на один заліковий бал. У Лізі чемпіонів команда пробилась в 1/8 фіналу, де напередодні дізналась свого наступного суперника.

Найближчий поєдинок парижан відбудеться 28 лютого. Вони о 22:05 за київським часом на виїзді зіграють проти Гавра.