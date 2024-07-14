На серці трохи боляче — Ротань прокоментував склад олімпійської збірної України

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань шкодує про відсутність деяких гравців у заявці на Ігри-2024 у Парижі.

Про це український наставник розповів у інтерв'ю Збірна.

"Сьогодні вже немає сенсу обговорювати, кого клуби відпустили, а кого — ні. У нас сформована заявка і ми довіряємо цим гравцям. І я хочу, щоб наша країна також в них повірила.

Але неприємний осад у мене залишився від того, що на Олімпіаду не відпустили тих гравців, які цього дуже хотіли та заслуговували на поїздку в Париж, адже такий турнір може бути один раз в житті. Від цього мені на серці трохи боляче. Проте в нас є заявка і ми повинні зараз думати тільки про те, як найкраще підготуватися і якомога краще представити нашу країну на Олімпійських Іграх. Саме на цьому гравці й тренери повинні зосередитися. Нам всім потрібно бути єдиним кулаком. А вболівальникам і журналістам потрібно в нас вірити — що у нас все вийде", — сказав Ротань.