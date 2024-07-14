На серці трохи боляче — Ротань прокоментував склад олімпійської збірної України
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань шкодує про відсутність деяких гравців у заявці на Ігри-2024 у Парижі.
Про це український наставник розповів у інтерв'ю Збірна.
"Сьогодні вже немає сенсу обговорювати, кого клуби відпустили, а кого — ні. У нас сформована заявка і ми довіряємо цим гравцям. І я хочу, щоб наша країна також в них повірила.
Але неприємний осад у мене залишився від того, що на Олімпіаду не відпустили тих гравців, які цього дуже хотіли та заслуговували на поїздку в Париж, адже такий турнір може бути один раз в житті. Від цього мені на серці трохи боляче. Проте в нас є заявка і ми повинні зараз думати тільки про те, як найкраще підготуватися і якомога краще представити нашу країну на Олімпійських Іграх. Саме на цьому гравці й тренери повинні зосередитися. Нам всім потрібно бути єдиним кулаком. А вболівальникам і журналістам потрібно в нас вірити — що у нас все вийде", — сказав Ротань.
Напередодні головний тренер оголосив заявку України на ОІ. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.
На груповому етапі Олімпійських ігор команда Ротаня зіграє проти Аргентини, Марокко та Іраку. Перший матч на Іграх-2024 Україна проведе 24 липня проти Іраку. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, Українська асоціація футболу презентувала комплекти форми, в яких зіграє збірна на турнірі.