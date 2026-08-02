Ротань розповів, чи має Полісся чемпіонські завдання на новий сезон УПЛ-2026/27

Головний тренер Полісся Руслан Ротань зізнався, що наразі у житомирському клубі не можуть говорити про чемпіонські амбіції, адже для здобуття таких вершин потрібно пройти шлях конкуренції.

Його цитує сайт "вовків".

Наставник житомирян поставив у приклад донецький Шахтар.

"Звісно, що команда будується. Ви бачите... Щоб займати високі місця, потрібно пройти шлях конкуренції. Той, який на сьогодні має Шахтар. Шахтар на сьогодні має шлях конкуренції. Вони пройшли це, у них купували гравців роками на позиції краще за кращих. Тому ми на цьому шляху. Звісно, ми не можемо сьогодні говорити, що наші завдання – стати чемпіонами.

Наша амбіція – це, правильно сказано, стати чемпіонами в майбутньому. Коли це буде? Це буде. Якщо ми будемо продовжувати у тому ж дусі, якщо у нас буде правильна селекція, якщо ми будемо робити конкуренцію вищою. І потім буде результат на довгому шляху. Тому зараз процес тільки-но розпочинається. Коли це станеться? Це може статися і в цьому році, може, в наступному. Це просто питання часу", – заявив Ротань.