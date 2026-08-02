Нам було набагато легше грати з Копенгагеном: Ротань похвалив Чорноморець за матч 1-го туру УПЛ

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань після вольової перемоги над Чорноморцем висловив компліменти команді суперника, відзначивши перевагу одеситів у порівнянні з данським Копенгагеном, та зазначив, що його команді вдалося здобути цю звитягу завдяки характеру.

Його слова передає пресслужба "вовків".

"По-перше, потрібно привітати Чорноморець з гарною грою. Якщо брати загалом, вони дійсно нам сьогодні дали дуже класний бій, і проблем додали більше, ніж Копенгаген.

Нам було набагато легше грати з Копенгагеном, ніж сьогодні з Чорноморцем. Тому компліменти Чорноморцю. Звісно, що й компліменти моїй команді, тому що, знову ж таки, я не скажу, що ми вийшли не налаштовані на матч. Я не скажу, що у нас не виходило щось".

За словами 44-річного наставника, його підопічні припустилися серйозної помилки на початку зустрічі, дозволивши суперникам забити гол з першого удару. Утім, він відзначив, як "вовки" змогли після пропущеного знайти в собі мотивацію переломити хід зустрічі.

"Ми те, що запланували, у нас все було добре. Єдиний момент – це з першого удару ми пропустили гол, і там є питання, що стосується високої оборони нашої та реакції на те, коли ми губили м'яч і на балансі. Тому потрібно з цього починати. Потім серія помилок і удар, який призвів до голу.

Мені сподобалось те, як хлопці відреагували на гол. Це нас ще більше мотивувало. Звісно, що нам при тому, що дуже жарко сьогодні було, потрібно було діставати з себе характер. Я дуже задоволений, що хлопці дістали його і все-таки мали розуміння, що відреагували на те, що гра складалася не на нашу користь. Це важливий момент, що якраз ми показали цей характер".

Нагадаємо, що Полісся розпочало цей чемпіонат Української Прем'єр-ліги з непростого тріумфу над одеським Чорноморцем (2:1).

Напередодні команда втратила шанси потрапити у єврокубкову весну, програвши у двоматчевому протистоянні Копенгагену.