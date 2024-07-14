УАФ презентувала форму олімпійської збірної України

Українська асоціація футболу презентувала форму олімпійської збірної України на Ігри-2024 у Парижі.

Нові комплекти були оприлюднені у соцмережах УАФ.

Виробником форми став польський бренд 4F, який підготував спеціальну та повністю персоналізовану колекцію спортивного одягу, яка включає ігрові та тренувальні комплекти, а також аксесуари.

Нагадаємо, раніше 4F також підготував форму для українських спортсменів на Олімпіаду-2024.

На груповому етапі Олімпійських ігор команда Руслана Ротаня зіграє проти Аргентини, Марокко та Іраку. Перший матч на Іграх-2024 Україна проведе 24 липня проти Іраку. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на ОІ. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.