Ротань: Після гри з Парагваєм маємо бути фізично готовими до Олімпіади
Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань оцінив підготовку команди до Ігор в Парижі.
Про це він розповів у коментарі УАФ.
"У нас не хватає гравців. Всі польові футболісти були залучені в матчі проти Єгипту (1:1).
Ми вже починаємо готуватися до гри з Парагваєм (18 липня). Після якого ми повинні у фізичному плані підійти кращими до Ігор. Звідти повинні ментально готовим до Олімпіади — це сильний турнір, де легко нікому не буде", — сказав Ротань.
Зазначимо, що ще не всі гравці прибули до розташування олімпійської збірної України, яких Руслан Ротань викликав на Ігри-2024. Наразі відсутні представники Руха та Зорі. З приводу цього Ротань звернувся до луганського та львівського клубів.
Напередодні збірна України U-23 не змогла перемогти команду Єгипту у товариському матчі.