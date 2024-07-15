Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ротань: Після гри з Парагваєм маємо бути фізично готовими до Олімпіади

Олександр Булава — 15 липня, 18:49
Ротань: Після гри з Парагваєм маємо бути фізично готовими до Олімпіади

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань оцінив підготовку команди до Ігор в Парижі.

Про це він розповів у коментарі УАФ.

"У нас не хватає гравців. Всі польові футболісти були залучені в матчі проти Єгипту (1:1).

Ми вже починаємо готуватися до гри з Парагваєм (18 липня). Після якого ми повинні у фізичному плані підійти кращими до Ігор. Звідти повинні ментально готовим до Олімпіади це сильний турнір, де легко нікому не буде", сказав Ротань.

Зазначимо, що ще не всі гравці прибули до розташування олімпійської збірної України, яких Руслан Ротань викликав на Ігри-2024. Наразі відсутні представники Руха та Зорі. З приводу цього Ротань звернувся до луганського та львівського клубів.

Напередодні збірна України U-23 не змогла перемогти команду Єгипту у товариському матчі.

Руслан Ротань Олімпійська збірна України з футболу

Олімпійська збірна України з футболу

Ротань розповів про цілі збірної України на Олімпійських іграх
Невдача перед Олімпіадою: збірна України U-23 не змогла перемогти команду Єгипту
Олімпійська збірна України оголосила стартовий склад на спаринг з Єгиптом
У нас є свої аргументи — Дедишин розповів про виклик гравців Руха до олімпійської збірної України
В Зорі відреагували на заклик Ротаня раніше відпустити Батагова в олімпійську збірну

Останні новини