Ротань: Після гри з Парагваєм маємо бути фізично готовими до Олімпіади

Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань оцінив підготовку команди до Ігор в Парижі.

Про це він розповів у коментарі УАФ.

"У нас не хватає гравців. Всі польові футболісти були залучені в матчі проти Єгипту (1:1).

Ми вже починаємо готуватися до гри з Парагваєм (18 липня). Після якого ми повинні у фізичному плані підійти кращими до Ігор. Звідти повинні ментально готовим до Олімпіади — це сильний турнір, де легко нікому не буде", — сказав Ротань.