Маркевич: Із наявним складом Полісся Ротаню буде важко

Колишній тренер Карпат, Дніпра, Металіста та збірної України Мирон Маркевич вважає, що Руслану Ротаню необхідно здійснити чимало підписань у житомирському Поліссі.

Про це Маркевич розповів у коментарі Українському Футболу.

"Що чекатиме на Ротаня в Поліссі? Важко сказати. У Поліссі треба міняти багато футболістів. Якщо керівництво житомирського клубу піде Ротаню назустріч і дасть йому взяти тих гравців, яких він хоче, то буде добре. Але з наявною командою Ротаню буде важко", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.