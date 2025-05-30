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Маркевич: Із наявним складом Полісся Ротаню буде важко

Станіслав Лисак — 30 травня 2025, 10:21
Маркевич: Із наявним складом Полісся Ротаню буде важко

Колишній тренер Карпат, Дніпра, Металіста та збірної України Мирон Маркевич вважає, що Руслану Ротаню необхідно здійснити чимало підписань у житомирському Поліссі.

Про це Маркевич розповів у коментарі Українському Футболу.

"Що чекатиме на Ротаня в Поліссі? Важко сказати. У Поліссі треба міняти багато футболістів. Якщо керівництво житомирського клубу піде Ротаню назустріч і дасть йому взяти тих гравців, яких він хоче, то буде добре. Але з наявною командою Ротаню буде важко", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Мирон Маркевич Руслан Ротань

Мирон Маркевич

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