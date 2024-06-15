Цей діалог не всім буде подобатися: Ротань попередив українські клуби, які не хочуть відпускати своїх гравців на Олімпіаду

Руслан Ротань вважає, що всі українські клуби, чиї гравці виступають за олімпійську збірну, мають піти на поступки.

Про це він заявив у коментарі для пресслужби Української асоціації футболу.

"Ми визначилися зі складом, але зараз буде інша проблема. Через 5-7 днів ми будемо називати склад і розмовляти з клубами. Скажімо так, цей діалог не всім буде подобатися, але, думаю, ми всі чітко розуміємо, що Олімпіада для нашої країни важлива.

Ще раз наголошую: якби не було війни, можливо, можна було б робити якісь, скажемо, скидки. Але не в цей час. Я гадаю, ми повинні попрацювати всією збірною на нашу країну", — сказав Ротань.