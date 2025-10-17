Верес підсилився колишнім нападником Оболоні

Колишній нападник Оболоні Ростислав Тарануха став гравцем рівненського Вереса.

Про це інформує пресслужба клубу.

Зазначається, що 28-річний гравець приєднався до колективу в статусі вільного агента та уклав із клубом контракт до завершення поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, контракт Таранухи зі столичним клубом завершився 30 червня і він отримав статус вільного агента. Форвард провів за Оболонь 58 матчів, в яких забив 6 голів. Раніше повідомлялося про зацікавленість Кудрівки у послугах футболіста.

У поточному сезоні Верес зіграв уже 8 турів та наразі посідає 12-те місце в УПЛ. У наступному матчі чемпіонату України рівняни зіграють проти Олександрії. Зустріч відбудеться 19 жовтня.