Верес підсилився колишнім нападником Оболоні

Микола Дендак — 17 жовтня 2025, 18:51
Ростислав Тарануха
Колишній нападник Оболоні Ростислав Тарануха став гравцем рівненського Вереса.

Про це інформує пресслужба клубу.

Зазначається, що 28-річний гравець приєднався до колективу в статусі вільного агента та уклав із клубом контракт до завершення поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, контракт Таранухи зі столичним клубом завершився 30 червня і він отримав статус вільного агента. Форвард провів за Оболонь 58 матчів, в яких забив 6 голів. Раніше повідомлялося про зацікавленість Кудрівки у послугах футболіста.

У поточному сезоні Верес зіграв уже 8 турів та наразі посідає 12-те місце в УПЛ. У наступному матчі чемпіонату України рівняни зіграють проти Олександрії. Зустріч відбудеться 19 жовтня.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне Ростислав Тарануха

Оболонь

