Дуже врівноважений: футболіст Карпат назвав особливість іспанського тренера "левів"
Захисник львівських Карпат Ростислав Лях поділився враження від роботи під керівництвом Франа Фернандеса.
Його слова передає UA-Football.
25-річний футболіст "левів" розповів, чим іспанський фахівець відрізняється від українських тренерів. Зокрема, той чимало уваги приділяє психології.
"Найбільше, що вразило наразі – це його спокій. Звісно, емоції він також демонструє. Але загальне враження – тренер дуже врівноважений. У кожного тренера своє бачення футболу.
Якщо говорити про нашого наставника, то він дуже прагне змінити в нас певні ментальні моменти. Каже, що усе має йти від голови, від думок. Потрібно виховувати в собі дух переможця. На кожному тренуванні, у кожній грі", – сказав Лях.
Зазначимо, що напередодні ходило чимало чуток, що іспанець може бути звільнений уже після трьох матчів на чолі Карпат. Проте він перервав невдалу серію перемогою над Полтавою (4:0), після чого таких розмов стало менше.
Наразі "леви" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний поєдинок львів'яни проведуть 22 березня вдома проти Оболоні.