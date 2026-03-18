Дуже врівноважений: футболіст Карпат назвав особливість іспанського тренера "левів"

Захисник львівських Карпат Ростислав Лях поділився враження від роботи під керівництвом Франа Фернандеса.

25-річний футболіст "левів" розповів, чим іспанський фахівець відрізняється від українських тренерів. Зокрема, той чимало уваги приділяє психології.

"Найбільше, що вразило наразі – це його спокій. Звісно, емоції він також демонструє. Але загальне враження – тренер дуже врівноважений. У кожного тренера своє бачення футболу.

Якщо говорити про нашого наставника, то він дуже прагне змінити в нас певні ментальні моменти. Каже, що усе має йти від голови, від думок. Потрібно виховувати в собі дух переможця. На кожному тренуванні, у кожній грі", – сказав Лях.