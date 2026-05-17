Карпати та Верес назвали склади на матч 29 туру УПЛ

Тренерські штаби Карпат та Вереса назвали стартові склади на матч 29-го туру Української Прем'єр-ліги.

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Бабогло, Холод, Лях, Ерікі, Чачуа, Рубчинський, Чебер, Костенко, Карабін

Верес: Кожухар, Протасевич, Вовченко, Ціпот, Стамуліс, Нійо, Бойко, Фабрісіо, Баїя, Шарай, Стень

Поєдинок у Львові на стадіоні "Україна" розпочнеться о 18:00 за київським часом. Зустріч можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,82. Нічия – 3,77. Виграш гостей – 4,65.

У матчі першого кола суперники не визначили переможця. Поєдинок у Рівному завершився з рахунком 0:0.

В турнірній таблиці Карпати посідають 9-те місце, маючи в активі 38 очок. Верес йде 10-м з відставанням від "левів" у сім балів.

