Зеніт підписав нападника збірної Бразилії, гроші підуть на закриття боргів Ліона

Зеніт оголосив про підписання вінгера Ботафого та збірної Бразилії з футболу Луїса Енріке.

Про це повідомляє пресслужба російського клубу.

За інформацією джерел з РФ трансфер футболіста обійшовся петербуржцям у 30 млн євро + 2 млн у вигляді бонусів. Зазначається, що Зеніт виплатить усю суму одним платежем, саме це стало ключовим фактором у рішенні керівництва Ботафогу, яке мало пропозицію від Фіорентини на суму в 35 млн, однак розділеними платежами.

Енріке після першого в історії "одинокої зірки" виграшу Кубку Лібертадорес та звання найкращого гравця турніру перейшов до російського клубу, підписавши контракт до 2028 року. Також нападник допоміг Ботафогу втретє в історії виграти чемпіонат Бразилії.

У зворотному напрямку до клубу з Ріо-де-Жанейро відправляться два бразильці з Зеніта, Артур в зимове трансфрене вікно та Вендел в літнє. Російські ЗМІ повідомляють, що бразильська команда заплатить за них близько 25 млн євро.

Зауважимо, що справами Енріке займається агентська фірма Reason football investments, що також опікується вище зазначеним Венделом, а також колишніми гравцями донецького Шахтаря, а саме Дугласом Костою, Алексом Тейшейрою та Луїсом Андріану, який наразі знаходиться без клубу.

За повідомлення французьких медіа гроші, які Ботафогу заробить на трансфері підуть на допомогу Ліону, який намагається зняти трансферний бан. Власником обох клубів є американський бізнесмен Джон Текстор і продажем Енріке він вирішив вийти з-під обмежень з боку Національної дирекції контролю та управління.

Минулого сезону в Бразилії Луїс Енріке забив 12 голів та віддав 6 асистів у 54 матчах. Також вінгеру вдалося дебютувати за національну команду. У складі "селесао" він провів 6 матчів у відборі на чемпіонат світу-2026, де двічі відзначився голом, а також один раз гольовою передачею.