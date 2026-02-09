Українська правда
Один з найдорожчих форвардів світу продовжить кар'єру в Росії

Денис Іваненко — 9 лютого 2026, 14:29
Джон Дуран
ФК Зеніт

Колумбійський форвард Джон Дуран став гравцем Зеніта з Санкт-Петербургу.

Про це повідомила пресслужба російського клубу.

Нападник гратиме в РПЛ на правах оренди. Він підписав угоду до 30 червня 2026 року.

Презентація Дурана в Зеніті

Зазначимо, що контракт зіркового футболіста належить Аль-Насру. Першу половину сезону він також провів в оренді, виступаючи за турецький Фенербахче.

До цього Дуран грав за Астон Віллу в Англійській Прем'єр-лізі. Він досі входить у топ-40 найдорожчих трансферів в історії футболу (перехід від бірмінгемців в Аль-Наср у січні 2025 року за 77 мільйонів євро).

