Колишній захисник Зеніта може стати головним тренером команди Малиновського

Дженоа розглядає варіант зі звільненням Патріка Вієйра з посади головного тренера найближчим часом та вже визначилося з потенційними наступниками француза.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

Керівництво генуезького колектива незадоволено стартом сезону Серії А, у якому команда є найгіршою в лізі, заробивши тільки три очки після 9 турів.

Дженоа хоче повної зміни, від спортивного директора до тренера. Керівники відчули, що Вієйра потрапив у вир поганих результатів, з яких він не зможе вибратися. У зв'язку із цим італійці вже обрали претендентів на посаду тренера.

Очолити Дженоа можуть легенди цього клубу: Доменіко Крішито або Дженнаро Руотоло. Комусь із них допомагатиме ще одна легенда "грифонів" Роберто Мургіта, який володіє необхідною тренерською ліцензією. Нагадаємо, що Крішито з 2011 по 2018 роки виступав за російський Зеніт.

Звільнити Патріка Вієйра можуть як після матчу проти Сассуоло, який проходитиме 3 листопада, так і до нього.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі Дженоа на гру 9 туру Серії А проти Кремонезе. Проте хавбек збірної України не зміг врятувати свою команду від поразки з рахунком 0:2.