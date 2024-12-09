Футбольний клуб з Ріо-де-Жанейро, Ботафогу, завоював титул чемпіонів бразильської Серії А.

Завдяки перемозі над Сан-Паулу в останньому турі "Одинока Зірка" зуміла відірватися від Палмейраса, який оступився, програвши Флуміненсе.

Ботафогу втретє в історії став чемпіоном Бразилії, востаннє це траплялося у 1995 та 1968 роках.

É TEMPO DE ALEGRIA! 🇧🇷🏆



FORJADO NA CORAGEM, O BOTAFOGO FAZ HISTÓRIA MAIS UMA VEZ E CONQUISTA O BRASILEIRÃO! É CAMPEÃOOOOO! 💪🏾🔥 #TEMPODEBOTAFOGO #BOTAFOGOCAMPEÃO pic.twitter.com/OnJu3F8GWP — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 8, 2024

Нагадаємо, що тиждень тому "чорно-білі" зуміли обіграти Атлетико Мінейро у фіналі Кубку Лібертадорес та вперше завоювали найпрестижніший трофей клубного футболу Південної Америки.

Це дозволило команді кваліфікуватися до клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться в США.