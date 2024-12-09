Ботафогу втретє в історії став чемпіоном Бразилії
ФК Ботафого
Футбольний клуб з Ріо-де-Жанейро, Ботафогу, завоював титул чемпіонів бразильської Серії А.
Завдяки перемозі над Сан-Паулу в останньому турі "Одинока Зірка" зуміла відірватися від Палмейраса, який оступився, програвши Флуміненсе.
Ботафогу втретє в історії став чемпіоном Бразилії, востаннє це траплялося у 1995 та 1968 роках.
Нагадаємо, що тиждень тому "чорно-білі" зуміли обіграти Атлетико Мінейро у фіналі Кубку Лібертадорес та вперше завоювали найпрестижніший трофей клубного футболу Південної Америки.
Це дозволило команді кваліфікуватися до клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться в США.