Відео дня: російський блогер зніяковів на трибунах Парк де Пренс після голу Забарного

Зірковий російський блогер АртПо завітав на матч ПСЖ – Осер (2:0), де український захисник Ілля Забарний відзначився голом.

АртПо вів свій блог з трибун Парк де Пренс, але саме після голу Іллі атмосфера на стадіоні кардинально змінилася.

Трибуни вибухнули емоціями, фанати скандували "Забарний, Забарний", а один із уболівальників навіть розгорнув український прапор.

На цьому фоні блогер відзначив лише пас Вітіньї, проте його реакція видала дискомфорт: він замовк, сів на місце і помітно зніяковів перед камерою, тоді як стадіон шалів від радості за українця.

Нагадаємо, Забарний перейшов до паризького клубу за 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt. Контракт українського футболіста з паризьким клубом розрахований до 2030 року.

Ілля дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі Ліги 1 з перемоги над Нантом (1:0).

Після дебютного голу українець звернувся до фанатів, зробивши багатообіцяючу заяву.