Роналду зустрінеться з Трампом у Білому домі
Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомило Mundo Deportivo.
Зустріч відбудеться сьогодні, 18 листопада у Білому домі. Як заявляв сам форвард в інтерв'ю Пірсу Моргану, його мета – поговорити з президентом про мир у всьому світі.
Цікаво, що також у цей день Трамп проведе зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом – Кріштіану зараз грає за саудівський Аль-Наср.
Раніше Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.
Також зірковий футболіст відреагував на вихід збірної Португалії на майбутній мундіаль.