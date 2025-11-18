Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Роналду зустрінеться з Трампом у Білому домі

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 12:49
Роналду зустрінеться з Трампом у Білому домі
Кріштіану Роналду
Instagram

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомило Mundo Deportivo.

Зустріч відбудеться сьогодні, 18 листопада у Білому домі. Як заявляв сам форвард в інтерв'ю Пірсу Моргану, його мета – поговорити з президентом про мир у всьому світі.

Цікаво, що також у цей день Трамп проведе зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом – Кріштіану зараз грає за саудівський Аль-Наср.

Раніше Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі. 

Також зірковий футболіст відреагував на вихід збірної Португалії на майбутній мундіаль.

Кріштіану Роналду Дональд Трамп

Кріштіану Роналду

Ми на чемпіонаті світу: Роналду відреагував на вихід збірної Португалії у фінальну частину ЧС-2026
Португальська федерація футболу готує звернення до ФІФА через можливу дискваліфікацію Роналду
Це матч, який хочеться забути: Мартінес – про поразку Португалії від Ірландії та вилучення Роналду
Роналду загрожує три матчі дискваліфікації за червону картку в матчі проти Ірландії
Роналду отримав червону картку у матчі з Ірландією

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік