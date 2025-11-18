Роналду зустрінеться з Трампом у Білому домі

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомило Mundo Deportivo.

Зустріч відбудеться сьогодні, 18 листопада у Білому домі. Як заявляв сам форвард в інтерв'ю Пірсу Моргану, його мета – поговорити з президентом про мир у всьому світі.

Цікаво, що також у цей день Трамп проведе зустріч з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом – Кріштіану зараз грає за саудівський Аль-Наср.

Раніше Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.

Також зірковий футболіст відреагував на вихід збірної Португалії на майбутній мундіаль.