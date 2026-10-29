На очах Усика: Роналду забив 985-й гол у кар'єрі

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду оформив хеттрик у матчі 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Холуда, забивши свої 983-й, 984-й та 985-й голи у професійній кар'єрі.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3. 41-річний португалець відзначився тричі, довівши загальну кількість голів до 985. Наразі на рахунку Роналду 146 м'ячів за збірну Португалії та 839 на клубному рівні. До історичної позначки у 1000 голів йому залишилося забити 15 м'ячів.

Чемпіонат Саудівської Аравії

12 тур, 29 жовтня

Аль-Наср – Аль-Холуд 5:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 16 Домінгеш, 1:1 – 24 Анжело, 2:1 – 38 Мане, 2:2 – 45+2 Ессомба, 3:2 – 66 Роналду, 4:2 – 72 Роналду, 5:2 – 81 Роналду, 5:3 – 90+4 Домінгеш (пен)

Після 10 зіграних матчів Аль-Наср набрав 25 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці Про-ліги. Аль-Холуд із 12 балами розташовується на 10-й сходинці.

Зазначимо, що на матчі був присутній український боксер Олександр Усик.

Нагадаємо, напередодні Роналду отримав приз за найкращий Золотий м'яч усіх часів. У голосуванні брали участь 10 номінантів – усі футболісти отримували нагороду щонайменше два рази.