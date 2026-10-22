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Реал відвідає церемонію Золотого м’яча після дворічної відсутності

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 18:40
Реал відвідає церемонію Золотого м’яча після дворічної відсутності
ballondor.com

Реал Мадрид буде представлений на церемонії вручення Золотого м'яча, яка відбудеться в понеділок, 26 жовтня, у Лондоні.

За інформацією L'Équipe, до столиці Англії приїдуть кілька гравців клубу.

Від "вершкових" на Золотий м'яч-2026 були номіновані Кіліан Мбаппе, Марк Кукурелья, Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор. Також на нагороду Golden Boy претендує Ян Діоманде.

У 2024 та 2025 роках мадридці бойкотували або фактично проігнорували церемонію. У 2024-му клуб скасував поїздку після того, як вінгер Реала Вінісіус Жуніор не отримав нагороду: її здобув Родрі.

Як відомо, напередодні визначилися усі номінанти.

Золотий м'яч Реал Мадрид

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