Кейн – про Золотий м'яч: Я хочу знати результат вже зараз

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн висловився про важке очікування на результати голосування за Золотий м'яч від France Football.

Слова 33-річного футболіст наводить Фабріціо Романо.

"Моя дружина хотіла б дізнатись результат голосування вже зараз, а вся сім'я дуже нервує.

Я розумію, що France Football зберігає тишу заради того, щоб зібрати усіх зірок, але особисто я хотів би знати результат вже зараз і не очікувати на цей вечір", – розповів Кейн.

🔴⚪️ Harry Kane on Ballon d’Or: “My wife would prefer to know the result now, and my family is very nervous!”. “I understand France Football wish to keep silent so that all the stars can attend, but from my point of view, of course I would like to know the result without having to wait all evening...”. 😁 “I will surely enjoy the evening”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2026

Також англієць припустив, що церемонія нагородження, ймовірно, принесе йому насолоду.

Зазначимо, що англійський центрфорвард протягом минулого сезону провів на клубному рівні 51 поєдинок, у якому відзначився 61 голом та 7 асистами.

Окрім того, Кейн відіграв на цьогорічному чемпіонаті світу у складі національної збірної Англії 7 матчів, у яких разом із командою виграв бронзові медалі (6:4 – перемога над Францією) та записав до свого активу 7 забитих м'ячів і 1 результативну передачу.

Додамо, що церемонія нагородження Золотого м'яча відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні. Напередодні визначилися усі номінанти.

Видання France Football також оголосило претендентів на звання найкращого футболіста всіх часів.

Раніше зі своїм фаворитом на Золотий м'яч визначився лідер Арсенала Деклан Райс.