Кейн – про Золотий м'яч: Я хочу знати результат вже зараз
Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн висловився про важке очікування на результати голосування за Золотий м'яч від France Football.
Слова 33-річного футболіст наводить Фабріціо Романо.
"Моя дружина хотіла б дізнатись результат голосування вже зараз, а вся сім'я дуже нервує.
Я розумію, що France Football зберігає тишу заради того, щоб зібрати усіх зірок, але особисто я хотів би знати результат вже зараз і не очікувати на цей вечір", – розповів Кейн.
Також англієць припустив, що церемонія нагородження, ймовірно, принесе йому насолоду.
Зазначимо, що англійський центрфорвард протягом минулого сезону провів на клубному рівні 51 поєдинок, у якому відзначився 61 голом та 7 асистами.
Окрім того, Кейн відіграв на цьогорічному чемпіонаті світу у складі національної збірної Англії 7 матчів, у яких разом із командою виграв бронзові медалі (6:4 – перемога над Францією) та записав до свого активу 7 забитих м'ячів і 1 результативну передачу.
Додамо, що церемонія нагородження Золотого м'яча відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні. Напередодні визначилися усі номінанти.
Видання France Football також оголосило претендентів на звання найкращого футболіста всіх часів.
Раніше зі своїм фаворитом на Золотий м'яч визначився лідер Арсенала Деклан Райс.