Роналду: Ван Ністелрой може допомогти тен Гагу
Пресслужба Манчестер Юнайтед
Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає, що Руд ван Ністелрой може допомогти головному тренеру Манчестер Юнайтед Еріку тен Гагу.
Про це португальський гравець розповів у подкасті з Ріо Фердінандом.
Зазначимо, що влітку ван Ністелрой увійшов до тренерського штабу МЮ.
"Якщо тен Гаг послухає Руда ван Ністелроя... можливо, він зможе допомогти. Він знає клуб, а команда повинна прислухатися до хлопців, які там були. Ріо Фердінанд, Рой Кін, Пол Скоулз, Гарі Невілл, сер Алекс Фергюсон. Ви не можете перебудувати клуб без знань", – сказав Роналду.
Руд ван Ністелрой виступав за Манчестер Юнайтед з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.
Нагадаємо, у 2022-2023 роках нідерландський наставник працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.
Нагадаємо, що в липні Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з Еріком тен Гагом.