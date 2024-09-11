Роналду: Ван Ністелрой може допомогти тен Гагу

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає, що Руд ван Ністелрой може допомогти головному тренеру Манчестер Юнайтед Еріку тен Гагу.

Про це португальський гравець розповів у подкасті з Ріо Фердінандом.

Зазначимо, що влітку ван Ністелрой увійшов до тренерського штабу МЮ.

"Якщо тен Гаг послухає Руда ван Ністелроя... можливо, він зможе допомогти. Він знає клуб, а команда повинна прислухатися до хлопців, які там були. Ріо Фердінанд, Рой Кін, Пол Скоулз, Гарі Невілл, сер Алекс Фергюсон. Ви не можете перебудувати клуб без знань", – сказав Роналду.

🚨 Cristiano Ronaldo: “If Ten Hag listens to Ruud van Nistelrooy… maybe he can help”.



“He knows the club and the club should listen the guys who were there”.



“Rio, Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson”.



“You cannot, you cannot rebuild a club without knowledge”. pic.twitter.com/qlSlwkLwwu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024

Руд ван Ністелрой виступав за Манчестер Юнайтед з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках нідерландський наставник працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.

Нагадаємо, що в липні Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з Еріком тен Гагом.