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Роналду: Ван Ністелрой може допомогти тен Гагу

Станіслав Лисак — 11 вересня, 15:42
Роналду: Ван Ністелрой може допомогти тен Гагу
Пресслужба Манчестер Юнайтед

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає, що Руд ван Ністелрой може допомогти головному тренеру Манчестер Юнайтед Еріку тен Гагу.

Про це португальський гравець розповів у подкасті з Ріо Фердінандом.

Зазначимо, що влітку ван Ністелрой увійшов до тренерського штабу МЮ.

"Якщо тен Гаг послухає Руда ван Ністелроя... можливо, він зможе допомогти. Він знає клуб, а команда повинна прислухатися до хлопців, які там були. Ріо Фердінанд, Рой Кін, Пол Скоулз, Гарі Невілл, сер Алекс Фергюсон. Ви не можете перебудувати клуб без знань", сказав Роналду.

Руд ван Ністелрой виступав за Манчестер Юнайтед з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках нідерландський наставник працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.

Нагадаємо, що в липні Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з Еріком тен Гагом.

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