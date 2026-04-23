Майкл Каррік може стати постійним головним тренером Манчестер Юнайтед, проте наразі керівництво "червоних дияволів" не ухвалило остаточного рішення щодо призначення.

Про це повідомляє The Guardian.

Попри суттєве покращення результатів команди під його тимчасовим керівництвом, директор клубу Джейсон Вілкокс планує дочекатися завершення поточного сезону для проведення детального аналізу результатів.

Майкл Каррік виявляє зацікавленість у повноцінному призначенні, хоча офіційно не коментує ситуацію. Спеціаліст уже залучений до процесів стратегічного планування, включаючи обговорення потенційних трансферів та графіку передсезонної підготовки.

44-річний тренер очолив команду в січні після звільнення Рубена Аморіма. Під керівництвом Карріка Манчестер Юнайтед продемонстрував найкращу динаміку в Прем'єр-лізі, здобувши вісім перемог у дванадцяти матчах і піднявшись із сьомого на третє місце в турнірній таблиці.

Водночас критиці піддається "неповоротна тактика" тренера під час останнього домашнього матчу проти Лідса, де команда поступилася з рахунком 2:1. Експерти відзначають повільну реакцію тренерського штабу на зміну ігрових обставин, зокрема запізнілі кадрові корективи в другому таймі.

Паралельно з оцінкою роботи Карріка клуб продовжує моніторинг ринку провідних європейських фахівців. Серед пріоритетних кандидатів розглядаються Томас Тухель та Юліан Нагельсманн. Однак обидва тренери мають чинні контракти зі збірними Англії та Німеччини відповідно до 2028 року, що робить їхнє запрошення в найближчій перспективі малоймовірним.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед обіграли Челсі в останньому матчі з рахунком 1:0 й наразі посідають третєм місце в турнірній таблиці АПЛ.