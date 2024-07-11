Ван Ністелрой увійшов до тренерського штабу Манчестер Юнайтед

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой увійшов до тренерського штабу Еріка тен Гага.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Окрім ван Ністелроя одним з помічників тен Гага став Рене Хаке. Угода обох фахівців розрахована до 2026 року.

Welcome on board, Rene and Ruud! 🤝#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 11, 2024

Руд виступав за Манчестер Юнайтед з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках нідерландський наставник працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.

Напередодні Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з Еріком тен Гагом.