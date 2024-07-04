Ман Юнайтед продовжив контракт із тен Гагом до 2026 року
Манчестер Юнайтед підписав новий контракт із головним тренером Еріком тен Гагом до 2026 року.
Про це повідомила пресслужба "червоних дияволів".
"Я дуже радий, що ми досягли домовленості з клубом про продовження спільної роботи.
Озираючись на останні два роки, ми можемо з гордістю говорити про два трофеї та багато прикладів прогресу порівняно з тим, де ми були, коли я приєднався до команди.
Однак ми також повинні чітко усвідомлювати, що попереду ще багато важкої роботи, щоб досягти рівня, якого очікують від "Манчестер Юнайтед", а це означає боротьбу за англійські та європейські чемпіонські титули.
Під час моїх обговорень з клубом ми виявили повну єдність у нашому баченні досягнення цих цілей, і ми всі рішуче налаштовані на те, щоб пройти цей шлях разом", — розповів тен Гаг.
Зазначимо, що нідерландець перебував за крок від звільнення наприкінці минулого сезону через незадовільні результати в АПЛ, особливо після розгромної поразки від Крістал Пелес (4:0).
Тен Гаг працював у МЮ впродовж двох сезонів. У кампанії-2022/23 його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. У сезоні-2023/24 "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів, фінішували на 8 сходинці в АПЛ та виграли Кубок Англії.