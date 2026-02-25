Хаві може очолити учасника ЧС-2026

Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес став претендентом на посаду головного тренера збірної Марокко.

Про це повідомляє The Athletic.

Королівська марокканська футбольна федерація не задоволена роботою Валіда Реграгі та вже провела переговори з кандидатами на заміну, серед яких – колишній тренер Барселони Хаві Ернандес.

Наразі згоди з іспанським фахівцем не досягнуто. Він хотів би очолити команду після світової першості.

Реграгі дійшов з Марокко до півфіналу ЧС-2022 у Катарі, що є найвищим досягнення для африканських збірних в історії турніру. Проте він не зміг виграти з командою Кубок африканських націй – у 2023 році поступились на стадії 1/8 фіналу, а цьогоріч не змогли виграти вирішальний матч.

Зазначається, що існує велика ймовірність, що тренер піде у відставку ще до початку ЧС-2026 де Марокко потрапило в одну групу з Бразилією, Шотландією та Гаїті.

Раніше повідомлялося про те, що Хаві готовий очолити Манчестер Юнайтед і відхиляє всі пропозиції з Саудівської Аравії. Останнім місцем роботи тренера була Барселона, з якою він працював у 2021 – 2024 роках.