Атлетико підписав захисника молодіжної збірної Іспанії

Правий захисник Альмерії та молодіжної збірної Іспанії U-21 Марк Пубіль став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба "Матрацників".

Контракт із 22-річним футболістом розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вони склала 16 мільйонів євро.

Пубіль є вихованцем Леванте, за Альмерію виступав з літа 2023 року. В минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 5 асистів у 40 матчах у всіх турнірах.

На нещодавньому молодіжному Євро-2025 Пубіль взяв участь у всіх 4 матчах збірної Іспанії U-21, відзначившись одним забитим голом. Сумарно за молодіжну збірну Іспанії захисник провів 9 поєдинків.

Раніше Атлетико підписав півзахисника Джонні Кардосо.