Роналду зробив важливу заяву щодо своєї футбольної кар'єри

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду висловив бажання залишитись у Саудівській Аравії.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

Португалець запевнив, що задоволений нинішнім періодом у своїй кар'єрі та життям.

"Ми з Саудівською Аравією одне ціле. Хочу залишитися тут. Ця країна прийняла мене, а також мою сім'ю і друзів. Я щасливий тут, хочу і далі тут грати", – заявив футболіст.

Нагадаємо, що нещодавно преса гуділа чутками про можливий відхід 41-річного форварда з саудівського клубу. Кріштіану влаштував бойкот через невдоволення, як керівнитво працює на трансферному ринку. Аль-Наср не використовує потрібного ресурсу, допоки прямі конкуренти на чемпіонство підсилюються. Зокрема йшла мова про перехід Каріма Бензема до Аль-Хіляль.

Португалець вже завершив свій саботаж та відновив виступи за Аль-Наср. У суботу, 21 лютого, Роналду оформив дубль у ворота Аль-Хазма, а його команда оформила домашню перемогу з рахунком 4:0. Кріштіану ще більше наблизився до позначки у 1000 голів. Наразі не його рахунку 964 результативні удари.

Раніше повідомлялось, що нападник закінчить кар'єру по закінченні чинного контракту із Аль-Насром, який спливає вкінці наступного сезону-2026/27.