Роналду може стати співвласником іспанського клубу
Кріштіану Роналду
Зірковий футболіст Кріштіану Роналду може стати співвласником іспанської Альмерії, яка грає в Сегунді.
Про це повідомляє Marca.
Зазначається, що 40-річний португалець перебуває у добрих відносинах з головою саудівської інвестиційної компанії SMC Group Мохамедом Аль-Херейджі, яка раніше стала власником Альмерії.
Роналду розглядає варіант, щоб придбати акції SMC Group та стати співвласником команди. Кріштіану грав в Іспанії з 2008 до 2017 року за мадридський Реал.
Альмерія наразі посідає шосте місце в другому дивізіоні Іспанії.
Нагадаємо, Роналду втретє поспіль і вп'яте у кар'єрі очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes.