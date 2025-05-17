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Роналду може стати співвласником іспанського клубу

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 09:54
Роналду може стати співвласником іспанського клубу
Кріштіану Роналду
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Зірковий футболіст Кріштіану Роналду може стати співвласником іспанської Альмерії, яка грає в Сегунді. 

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що 40-річний португалець перебуває у добрих відносинах з головою саудівської інвестиційної компанії SMC Group Мохамедом Аль-Херейджі, яка раніше стала власником Альмерії.

Роналду розглядає варіант, щоб придбати акції SMC Group та стати співвласником команди. Кріштіану грав в Іспанії з 2008 до 2017 року за мадридський Реал. 

Альмерія наразі посідає шосте місце в другому дивізіоні Іспанії. 

Нагадаємо, Роналду втретє поспіль і вп'яте у кар'єрі очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes.

Альмерія Кріштіану Роналду Сегунда

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