Роналду може стати співвласником іспанського клубу

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду може стати співвласником іспанської Альмерії, яка грає в Сегунді.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що 40-річний португалець перебуває у добрих відносинах з головою саудівської інвестиційної компанії SMC Group Мохамедом Аль-Херейджі, яка раніше стала власником Альмерії.

Роналду розглядає варіант, щоб придбати акції SMC Group та стати співвласником команди. Кріштіану грав в Іспанії з 2008 до 2017 року за мадридський Реал.

Альмерія наразі посідає шосте місце в другому дивізіоні Іспанії.

Нагадаємо, Роналду втретє поспіль і вп'яте у кар'єрі очолив список найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes.