Нападник Альмерії звинувачується в нападах на дружину

Іспанський форвард Альмерії Луїс Суарес звинувачений у нападах та утисках своєї дружини.

Про це повідомляє видання Ideal.as.

Згідно з інформацією видання, футболіста заарештували 11 грудня, однак потім він був звільнений без внесення застави, але із зобов'язанням постійно перебувати в розпорядженні суду та повідомляти про зміну місця проживання.

Луїс відмовився надавати свідчення та заперечив звинувачення, справа розглядається в судді Гранади.

Суарес був у шлюбі з дружиною протягом 5 років і більшу частину часу дружина гравця піддавалась насильству. 27-річного колумбійця заарештували після того, як він прийшов до дільниці разом зі своїм адвокатом.

Зазначимо, що цього сезону Луїс Суарес відзначився 16 разів у 21 матчі другої Ла Ліги, також гравець віддав 4 асисти. Колумбійський футболіст є одним з факторів, що допомагає Альмерії очолювати турнірну таблицю Сегунди.