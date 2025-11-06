Роналду: Скільки чемпіонатів світу Аргентина виграла до Мессі? До мене Португалія не вигравала

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду заявив, що трьох титулів з Португалією достатньо, щоб вважати його найкращим гравцем в історії.

Про це португалець розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Виграти чемпіонат світу – це не мрія. Люди кажуть: "Кріштіану стане найкращим, якщо виграє чемпіонат світу". Я з цим не згоден! Я вже виграв три титули з Португалією. До цих трьох титулів ми нічого не вигравали.

Звичайно, ми будемо боротися за перемогу в чемпіонаті світу. Але це ніяк не визначить мене як гравця. Один турнір із шістьма або сімома матчами? Це не справедливо.

Читайте також : Я не погоджуюся з цим: Роналду висловився про суперництво з Мессі

Скільки чемпіонатів світу виграла Аргентина до Мессі? Два. Вони звикли вигравати великі турніри... Якщо Португалія виграє чемпіонат світу, чи буде це шоком для світу: так", – сказав Роналду.

Цікаво, що у 2022 році Роналду був іншої думки, заявляючи, що це є його мрією. Втім, після вильоту Португалії на ЧС-2022 він заявив, що цим мріям прийшов кінець.

Раніше у цьому ж інтерв'ю португалець висловився щодо завершення професійної кар'єри.