Роналду: Скільки чемпіонатів світу Аргентина виграла до Мессі? До мене Португалія не вигравала
Getty Images
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду заявив, що трьох титулів з Португалією достатньо, щоб вважати його найкращим гравцем в історії.
Про це португалець розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану.
"Виграти чемпіонат світу – це не мрія. Люди кажуть: "Кріштіану стане найкращим, якщо виграє чемпіонат світу". Я з цим не згоден! Я вже виграв три титули з Португалією. До цих трьох титулів ми нічого не вигравали.
Звичайно, ми будемо боротися за перемогу в чемпіонаті світу. Але це ніяк не визначить мене як гравця. Один турнір із шістьма або сімома матчами? Це не справедливо.
Скільки чемпіонатів світу виграла Аргентина до Мессі? Два. Вони звикли вигравати великі турніри... Якщо Португалія виграє чемпіонат світу, чи буде це шоком для світу: так", – сказав Роналду.
Цікаво, що у 2022 році Роналду був іншої думки, заявляючи, що це є його мрією. Втім, після вильоту Португалії на ЧС-2022 він заявив, що цим мріям прийшов кінець.
Раніше у цьому ж інтерв'ю португалець висловився щодо завершення професійної кар'єри.