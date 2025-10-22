Син Роналду вперше отримав виклик до юнацької збірної Португалії U-16

Кріштіану Роналду-молодший, син форварда Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду, вперше у кар'єрі був викликаний до лав юнацької збірної Португалії U-16.

Про це повідомляє ESPN.

15-річний Кріштіану потрапив до списку португальської команди, що складається з 22 імен. Роналду-молодший разом з іншими готуватиметься до для турніру під назваою Кубок Федерацій, який проходитиме з 30 жовтня по 4 листопада у Туреччині.

У межах молодіжного турніру Португалія U-16 зіграє з однолітками з Туреччини, Уельсу та Англії.

Зазначимо, що на клубному рівні Кріштіану-молодший виступає за Аль-Наср, як і його батько. Раніше 15-річний португалець грав у системах Реала, Ювентуса та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що у травні цього року Кріштіану Роналду-молодший дебютував за збірну Португалії U-15, а зовсім скоро він відзначився першим голом у складі юнацької команди.

Раніше стало відомо, що Кріштіану Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів у 2025 році.