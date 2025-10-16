Роналду очолив рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів у 2025 році, Ямал – у десятці

Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав статус найбільш високооплачуваного футболіста у 2025 році за версією журнала Forbes.

Про це йдеться на сайті американського видання.

Згідно з джерелом, за 2025 рік Роналду заробив сумарно 280 мільйонів доларів: 230 мільйонів – за контрактом з Аль-Насром, 50 мільйонів – за рекламні угоди та інші активності поза футбольним полем.

Цікаво, що Роналду заробив більш ніж вдвічі більше за свого вічного суперника в особі Ліонеля Мессі (130 мільйонів). Але при цьому форвард Інтера Маямі має більший дохід поза полем (70 мільйонів у Мессі проти 50 мільйонів у Роналду).

Варто зазначити, що у даному рейтингу є всього два представники найсильнішої та найбагатшої ліги світу: з АПЛ тут опинилися форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд (5 місце, 80 мільйонів) та вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах (7 місце, 55 мільйонів). До десятки увірвався юний талант Барселони Ламін Ямал із заробітком на рівні 43 мільйонів.

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу в 2025 році

Кріштіану Роналду (Аль-Наср/Португалія) – 280 мільйонів доларів (230+50); Ліонель Мессі (Інтер Маямі/Аргентина) – 130 (60+70); Карім Бензема (Аль-Іттіхад/Франція) – 104 (100+4); Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид/Франція) – 95 (70+25); Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті/Норвегія) – 80 (60+20); Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид/Бразилія) – 60 (40+20); Мохаммед Салах (Ліверпуль/Єгипет) – 55 (35+20); Садіо Мане (Аль-Наср/Сенегал) – 54 (50+4); Джуд Беллінгем (Реал Мадрид/Англія) – 44 (29+15); Ламін Ямал (Барселона/Іспанія) – 43 (33+10).

Рейтинг Forbes був складений на основі оцінки заробітку футболіста на полі за сезон-2025/26, включаючи базові зарплати, бонуси та, в деяких випадках, угоди про права на зображення, пов'язані з клубами. Для Ліонеля Мессі, який грає за календарним графіком MLS, показник заробітку на полі відображає його зарплату за 2025 рік.

Оцінки заробітку поза полем відображають річні надходження від реклами, ліцензування, появ та пам'ятних речей, а також грошові надходження від будь-якого бізнесу, в якому спортсмен має значну частку.

Нагадаємо, що завдяки дублю у ворота збірної Угорщини Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркових циклів чемпіонату світу.