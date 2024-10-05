Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Роналду закликав Аль-Наср підписати лідера Манчестер Сіті

Олександр Булава — 5 жовтня, 18:13
Роналду закликав Аль-Наср підписати лідера Манчестер Сіті
Кріштіану Роналду
X/AlNassr

Португальський 39-річний нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду хоче, щоб клуб підписав півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брейне.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Роналду вважає, що де Брейне зможе допомогти команді виграти чемпіонат Саудівської Аравії.

Контракт Кевіна з Сіті розрахований до кінця поточного сезону. Сторони поки не можуть домовитися про продовження угоди через розмір зарплати.

У поточному сезоні на рахунку 33-річного бельгійця 3 голи та 1 асист у 7 матчах.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником щодо продовження контракту. У сезоні-2024/25 на рахунку Роналду 7 голів та 2 асисти у 8 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Напередодні іменитий футболіст допоміг своїй команді здобути перемогу в другому турі азійської Ліги чемпіонів проти катарського Аль-Раяна. Забитий гол він присвятив своєму покійному батьку Жозе Дінішу Авейру.

Кевін Де Брейне Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кевін Де Брейне

Ще одна серйозна втрата: Гвардіола розповів, коли повернеться Де Брейне
Гвардіола прокоментував, чи зможе Де Брейне зіграти у матчі проти Арсенала
Де Брейне може завершити кар'єру у збірній — ЗМІ
Їх цікавлять тільки гроші: Де Брейне розкритикував УЄФА та ФІФА за щільний графік матчів
Де Брейне: Влітку я ні з ким не говорив з чемпіонату Саудівської Аравії

Останні новини