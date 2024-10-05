Роналду закликав Аль-Наср підписати лідера Манчестер Сіті

Португальський 39-річний нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду хоче, щоб клуб підписав півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брейне.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Роналду вважає, що де Брейне зможе допомогти команді виграти чемпіонат Саудівської Аравії.

Контракт Кевіна з Сіті розрахований до кінця поточного сезону. Сторони поки не можуть домовитися про продовження угоди через розмір зарплати.

У поточному сезоні на рахунку 33-річного бельгійця 3 голи та 1 асист у 7 матчах.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником щодо продовження контракту. У сезоні-2024/25 на рахунку Роналду 7 голів та 2 асисти у 8 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Напередодні іменитий футболіст допоміг своїй команді здобути перемогу в другому турі азійської Ліги чемпіонів проти катарського Аль-Раяна. Забитий гол він присвятив своєму покійному батьку Жозе Дінішу Авейру.