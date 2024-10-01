Роналду присвятив переможний гол в азійській Лізі чемпіонів покійному батьку

У понеділок, 30 жовтня, нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду допоміг своїй команді здобути перемогу в другому турі азійської Ліги чемпіонів проти катарського Аль-Раяна.

Португалець присвятив взяття воріт своєму покійному батьку Жозе Дінішу Авейру, якому могло виповнитися вчора 71 рік:

"Сьогоднішній гол має інший присмак... Хотілося б, щоб мій батько був живий, адже сьогодні його день народження", – сказав Роналду після гри.

🟡🔵❤️ Cristiano Ronaldo: “Today's goal has a different flavor… I wish my father was alive because today is his birthday”. pic.twitter.com/uPlmIMXIMg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024

Нагадаємо, що Жозе Дінішу Авейру пішов з життя у 2005 році через проблеми з печінкою, на 53 році життя. На той момент 20-річний Роналду виступав за Манчестер Юнайтед.

Поєдинок між Аль-Насром та Аль-Раяном завершився з рахунком 2:1, за підсумком двох турів команда Кріштіану Роналду посідає третю проміжну сходинку, набравши 4 очки.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником щодо продовження контракту. У поточному сезоні на рахунку Роналду 7 голів та 2 асисти у 8 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.