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Роналду присвятив переможний гол в азійській Лізі чемпіонів покійному батьку

Станіслав Лисак — 1 жовтня, 07:38
Роналду присвятив переможний гол в азійській Лізі чемпіонів покійному батьку
ФК Аль-Наср

У понеділок, 30 жовтня, нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду допоміг своїй команді здобути перемогу в другому турі азійської Ліги чемпіонів проти катарського Аль-Раяна.

Португалець присвятив взяття воріт своєму покійному батьку Жозе Дінішу Авейру, якому могло виповнитися вчора 71 рік:

"Сьогоднішній гол має інший присмак... Хотілося б, щоб мій батько був живий, адже сьогодні його день народження", – сказав Роналду після гри.

Нагадаємо, що Жозе Дінішу Авейру пішов з життя у 2005 році через проблеми з печінкою, на 53 році життя. На той момент 20-річний Роналду виступав за Манчестер Юнайтед.

Поєдинок між Аль-Насром та Аль-Раяном завершився з рахунком 2:1, за підсумком двох турів команда Кріштіану Роналду посідає третю проміжну сходинку, набравши 4 очки.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником щодо продовження контракту. У поточному сезоні на рахунку Роналду 7 голів та 2 асисти у 8 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Кріштіану Роналду Аль-Наср Азійська Ліга чемпіонів

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