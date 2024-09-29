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Аль-Наср прийняв рішення щодо майбутнього Роналду

Олександр Булава — 29 вересня, 11:38
Аль-Наср прийняв рішення щодо майбутнього Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Саудівський Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником Кріштіану Роналду щодо продовження контракту.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода 39-річного форварда спливає 30 червня 2025 року.

Роналду виступає за Аль-Наср з 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 2 асисти у 7 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Зазначимо, що у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1) Роналду забив свій ювілейний м'яч 900 у карʼєрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.

Друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії посідає аргентинець Ліонель Мессі (838), третім йде бразилець Пеле (762).

Напередодні Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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