Аль-Наср прийняв рішення щодо майбутнього Роналду
Саудівський Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником Кріштіану Роналду щодо продовження контракту.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Чинна угода 39-річного форварда спливає 30 червня 2025 року.
Роналду виступає за Аль-Наср з 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 2 асисти у 7 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.
Зазначимо, що у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1) Роналду забив свій ювілейний м'яч — 900 у карʼєрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.
Друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії посідає аргентинець Ліонель Мессі (838), третім йде бразилець Пеле (762).
Напередодні Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.