Аль-Наср прийняв рішення щодо майбутнього Роналду

Саудівський Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником Кріштіану Роналду щодо продовження контракту.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода 39-річного форварда спливає 30 червня 2025 року.

Роналду виступає за Аль-Наср з 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 2 асисти у 7 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

🚨 Excl. - #AlNassr have opened talks to extend #CristianoRonaldo’s contract, which expires in June. #Ronaldo would like to play the World Cup 2026. If he plays in 2026, he will make a historic record, becoming the first player in 6 different World Cups’ editions. #transfers 🇸🇦 — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 29, 2024

Зазначимо, що у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1) Роналду забив свій ювілейний м'яч — 900 у карʼєрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.

Друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії посідає аргентинець Ліонель Мессі (838), третім йде бразилець Пеле (762).

Напередодні Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.