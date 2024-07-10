Левченко: Журналісти критикують Кумана, але ми бачимо, чого він досяг у збірній Нідерландів

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що Рональд Куман несправедливо піддається критиці з боку нідерландських журналістів.

Своїми думками про роботу Кумана у збірній Нідерландів Левченко поділився в інтерв’ю Tribuna.com.

"В Нідерландах стільки журналістів, які критикують заради критики... Але такі ходи Кумана, як рання заміна Вермана в матчі з Австрією, чи вихід Малена на заміну в наступному, додають йому кредітів. Так, є декілька журналістів, які критикують Кумана. Але з іншого боку, ми бачимо, чого він досяг у цій збірній. Хоч не завжди це яскраво.

Зараз можна сказати, що завдання-мінімум для Нідерландів виконане, тому над Рональдом та командою вже не висітиме така напруга, що треба виходити в фінал. Так, цього всі хочуть, але напруга вже не та, як перед минулою грою з турками.

Це і є перевальним моментом, бо навіть після поразки від Англії всі скажуть: "Це ж Англія". А так – критика завжди присутня. Навіть після Туреччини запитували, чому раніше не зняв Депая, чому не замінити ван Дейка. Але ж без Вірджіла запитань буде ще більше.

Поки Куман робить хоч і непростий, але правильний вибір. На прикладі того ж Вермана, після заміни якого з Австрією говорилось, що це була його остання гра за збірну. Що зробив Куман? Він дав йому ще один шанс. І за це гравці поважають Рональда", — сказав Левченко.