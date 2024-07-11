Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Куман — про гру з Англією: Я розчарований результатом матчу

Андрій Яросименко — 11 липня, 09:06
Куман — про гру з Англією: Я розчарований результатом матчу

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман розчарований результатом півфінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1).

Його слова наводить УЄФА.

"Я розчарований результатом. Матч почався дуже добре для нас, і ми забили. Після цього у нас виникли проблеми в захисті, адже ми пропустили таких небезпечних гравців, як Беллінгем і Фоден. Ми зробили зміни, трохи повернули контроль, і в останні 20 хвилин ми відчули, що збираємося йти далі, але потім гол, дійсно хороший гол, прямо в кінці матчу", — сказав наставник.

Нагадаємо, футболіст збірної Нідерландів Хаві Сімонс став найкращим гравцем у матчі за версією аналітичного порталу SofaScore.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.

Рональд Куман збірна Англії з футболу Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Вербрюгген — про поразку на Євро-2024: Я почуваюся спустошеним
Сімонс: У нас були шанси перемогти Англію
Саутгейт: Наша гра проти Нідерландів була надзвичайною
Беллінгем: Воткінс вийшов та виграв матч
Перемога Англії над Нідерландами у півфіналі Євро-2024 стала історичною

Останні новини