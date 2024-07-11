Куман — про гру з Англією: Я розчарований результатом матчу

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман розчарований результатом півфінального матчу Євро-2024 проти Англії (2:1).

Його слова наводить УЄФА.

"Я розчарований результатом. Матч почався дуже добре для нас, і ми забили. Після цього у нас виникли проблеми в захисті, адже ми пропустили таких небезпечних гравців, як Беллінгем і Фоден. Ми зробили зміни, трохи повернули контроль, і в останні 20 хвилин ми відчули, що збираємося йти далі, але потім гол, дійсно хороший гол, прямо в кінці матчу", — сказав наставник.

Нагадаємо, футболіст збірної Нідерландів Хаві Сімонс став найкращим гравцем у матчі за версією аналітичного порталу SofaScore.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.