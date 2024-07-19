Куман: Легенди нічого не значать для керівництва Барселони

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман вважає, що нинішнє керівництво Барселони ставиться до легенд клубу без належної поваги.

Таку думку він висловив у інтерв’ю Marca.

"Мені дуже шкода (що Хаві пішов з Барселони — прим.). Я добре знаю Хаві, він дуже хороша людина і дуже хороший тренер. Спочатку він сказав, що піде наприкінці сезону, потім президент вмовив його залишитися... Я не знаю, що сталося. Сумно, що він, я та Ліонель Мессі так пішли з Барселони. Схоже, що легенди клубу нічого не значать для ради директорів", — сказав Куман.

Нагадаємо, Роанльд тренував Барселону з 2020 по 2021 рік. У жовтні 2021-го його звільнили через незадовільні результати. За кілька тижнів після того новим головним тренером каталонців був призначений Хаві.

Зараз Куман працює зі збірною Нідерландів. Під його керівництвом "Оран’є" дісталися півфіналу чемпіонату Європи-2024.